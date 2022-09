Riassunto: Neustar Security Services amplia la rete di collaboratori nell’EMEA

I nuovi collaboratori aiutano i clienti ad aumentare la sicurezza e migliorare la resilienza

STERLING, Va.–(BUSINESS WIRE)–Neustar Security Services, un fornitore leader di servizi di sicurezza orientati al cloud che consentono alle attività globali di avere successo online, ha ampliato il suo ecosistema di collaboratori nei principali hub tecnologici nella regione Europa, Medio Oriente e Africa. I nuovi collaboratori della società comprendono CyberArm in Libano; Infinity IT nei Paesi Bassi; Arcane BT in Turchia; Caretower, una Società Integrity 360, nel Regno Unito; e K-Tel in Germania.

L’ampliamento dei collaboratori è l’ultimo di una serie traguardi raggiunti da Neustar Security Services, mentre l’azienda sviluppa le sue attività e le sue soluzioni leader nel settore nell’intera regione EMEA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Neustar Security Services

Finn Partners (UK)



Flora Haslam, Laurence Cooper



+44 20 7046 8357



laurence.cooper@finnpartners.com

flora.haslam@finnpartners.com