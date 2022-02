Riassunto: Neuro-ID lancia una linea di prodotti per l’accertamento agevole delle identità per far fronte alla “crisi dell’identità digitale”

Gli innovativi prodotti per la gestione delle identità digitali offrono la visibilità dei dati pre-inoltro, aggiungono una protezione proattiva e ottimizzano l’orchestrazione delle identità

Monitorano il comportamento a livello di folla 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana per rilevare anche le frodi e gli attacchi BoT più sofisticati

WHITEFISH, Montana–(BUSINESS WIRE)–Neuro-ID, pionieri nel campo dell’analisi comportamentale, ha lanciato oggi ID Crowd Alert™ e ID Orchestrator™ per aiutare le organizzazioni digitali ad eseguire l’accertamento delle identità su larga scala, ottimizzare l’orchestrazione e migliorare il rilevamento delle frodi. Questi prodotti, usati insieme alle piattaforme di gestione delle identità e in collaborazione con i clienti aziendali richiedenti il rigoroso accertamento delle identità, tra cui antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML), ‘conosci il tuo cliente’ (Know Your Customer, KYC) e stacking fraudolento, aggiungono una nuova e potente visibilità dei dati comportamentali pre-invio a garanzia di decisioni più oculate nella gestione delle identità.

“Come confermato dai numerosi articoli apparsi di recente in proposito, stiamo assistendo a un’ondata di frodi d’identità contro aziende piccole e grandi in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Lexie Matinog



lexie@dottedlinecomm.com