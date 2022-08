Riassunto: NetWitness nomina il veterano del settore Ken Naumann alla carica di amministratore delegato

BEDFORD, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–NetWitness, un’impresa del Gruppo RSA® e fornitore di tecnologie per la sicurezza informatica e servizi di risposta agli incidenti su cui fanno affidamento organizzazioni di tutto il mondo, ha dato oggi il benvenuto a Ken Naumann quale suo nuovo amministratore delegato.

“NetWitness è orgogliosa della propria lunga tradizione nello spingere i confini delle capacità di rilevamento e risposta estese che stanno diventando sempre più un’esigenza universale in questo periodo di rinascita del settore in cui si assegna un’importanza prioritaria agli investimenti nel rilevamento delle minacce”, ha dichiarato Rohit Ghai, amministratore delegato del Gruppo RSA. “Ken vanta un’esperienza pluridecennale nei rami delle tecnologie aziendali e della sicurezza informatica e possiede le competenze in materia di crescita e strategia e la dedizione necessarie per portare NetWitness al prossimo livello”.

Naumann passa a NetWitness da AccessData, un fornitore di tecnologie per indagini forensi digitali di cui ha guidato la crescita nelle vesti di amministratore delegato.

