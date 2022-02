Riassunto: NETSCOUT lancia nGeniusEDGE Server per l’individuazione e risoluzione veloce di problemi nella performance dell’esperienza d’uso

La soluzione completa offre una facile implementazione e un breve time-to-value con la scalabilità necessaria per far fronte a lacune nella visibilità IT in ambienti di telelavoro

WESTFORD, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–NETSCOUT SYSTEMS, INC., (NASDAQ: NTCT), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza informatica, assicurazione del servizio e analisi del business, oggi ha annunciato la disponibilità di nGeniusEDGE Server, una soluzione plug & play completa che offre ai clienti la visibilità e i dati approfonditi e utili di cui hanno bisogno per garantire un’esperienza d’uso di alta qualità indipendentemente dal luogo in cui i dipendenti lavorano. nGeniusEDGE Server offre un modo più rapido per individuare e risolvere problemi di performance che influiscono sugli utenti finali grazie alla facilità di implementazione e alla capacità di riunire le visualizzazioni e le analisi di nGeniusONE®, e i test sintetici di nGeniusPULSE nPoint, per avvisare tempestivamente i team IT di problemi da risolvere prima che scompaginino il business.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti redazionali:

Maribel Lopez



Direttrice comunicazioni aziendali e marketing



+1 781 362 4330



Maribel.Lopez@Netscout.com

Chris Shattuck



Finn Partners per conto di NETSCOUT



+1 404 502 6755



NETSCOUT-US@FinnPartners.com