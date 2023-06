Riassunto: NETSCOUT lancia la nuova piattaforma Visibilità senza frontiere

Offre una Deep Packet Inspection su scala ineguagliabile per realizzare tutti i vantaggi della trasformazione digitale su un’unica piattaforma

WESTFORD, Mass.–(BUSINESS WIRE)–NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), fornitore leader di soluzioni per la gestione delle prestazioni, la cybersecurity e la protezione DDoS, ha presentato oggi il suo Visibility Without Borders®(VWB) per aiutare le organizzazioni essenziali a mantenere il flusso di beni e servizi unendo prestazioni, sicurezza e disponibilità in un unico quadro di dati comune. Identificando in modo proattivo le aree di complessità, fragilità e rischio, la piattaforma sblocca le informazioni su scala senza precedenti per fornire l’intelligence necessaria ad aumentare la visibilità, migliorare l’agilità e mantenere sicuri i dati e le applicazioni. .

