Riassunto: NETSCOUT Arbor Cloud espande le funzionalità e il network globale per aiutare i clienti a mitigare rapidamente gli attacchi informatici DDoS

La nuova presenza a Dubai riduce la latenza per le aziende e gli ISP nel Medio Oriente con una capacità dedicata di 15 Tbps

WESTFORD, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), leader nello sviluppo di soluzioni per la protezione contro gli attacchi DDoS, la sicurezza informatica e la gestione delle prestazioni, oggi ha annunciato di avere esteso la sua posizione di leadership nel campo della protezione contro gli attacchi DDoS incrementando il numero dei suoi centri di scrubbing per la mitigazione degli attacchi Arbor Cloud a 15 in tutto il mondo con una capacità dedicata di 15 terabit al secondo (Tbps). Inoltre, NETSCOUT ha aggiunto una nuova presenza a Dubai, che consente agli ISP e alle aziende regionali di mitigare gli attacchi DDoS con maggiore velocità ed efficienza grazie alla riduzione della latenza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

