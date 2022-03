Riassunto: Netrisk Group ora opera in 5 paesi europei dopo l’acquisizione del portale austriaco di confronto dei prezzi online durchblicker

Netrisk Group oggi ha completato l’acquisizione di durchblicker, il portale di confronto dei prezzi online leader nel settore in Austria

Il più importante gruppo operante nel settore del confronto dei prezzi online ora è attivo in cinque paesi europei: Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania e Slovacchia

Netrisk Group è appoggiato da TA Associates e MCI

BUDAPEST, Ungheria e VIENNA–(BUSINESS WIRE)–Netrisk Group (“Netrisk”), una delle principali realtà nel settore del confronto dei prezzi online in Europa, oggi ha completato l’acquisizione di durchblicker, il sito web di confronto dei prezzi online leader nel settore in Austria, che si unisce così a una famiglia in rapida crescita di siti web analoghi consistente già di Netrisk.hu, Biztositas.hu, Klik.sk, Netfinancie.sk e Edrauda.lt.

