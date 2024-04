Riassunto: NetApp stringe una partnership con Google Cloud finalizzata a massimizzare la flessibilità per l’archiviazione di dati sul cloud

Le nuove funzionalità e integrazioni di Google Cloud NetApp Volumes rendono il cloud più sicuro e semplice per iniziative chiave come l’IA generativa

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda che sviluppa un’infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato un’espansione della sua partnership con Google Cloud per rendere più facile alle aziende utilizzare i loro dati per l’IA generativa e altri carichi di lavoro sul cloud ibridi. NetApp e Google Cloud stanno annunciando il livello di servizio Flex per Google Cloud NetApp Volumes che supporta volumi di archiviazione di pressoché qualsiasi dimensione. Inoltre NetApp sta rilasciando un’anteprima dell’architettura di riferimento del suo toolkit per l’IA generativa per operazioni di generazione di testo migliorata tramite riferimenti esterni (RAG, retrieval-augmented generation) impiegando la piattaforma Google Cloud Vertex AI.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

