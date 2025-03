Riassunto: NetApp riconosciuta come azienda preferita dai clienti per le piattaforme di archiviazione primaria nel 2025 Gartner® Peer Insights™

Secondo il feedback e le classifiche raccolte dalle recensioni dei clienti, il 98% degli utenti finali verificati raccomanda NetApp

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la società di infrastrutture intelligenti dei dati, oggi ha annunciato di essere stata nominata Customers’ Choice nel 2025 Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’ per le piattaforme di archiviazione primaria.

La classifica 2025 Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’ for Primary Storage Platforms ha aggregato recensioni raccolte tra 126 utenti finali verificati di NetApp, e il 98 percento di essi dichiara che raccomanderebbe NetApp al 31 dicembre 2024.

Gartner definisce il mercato delle piattaforme di archiviazione primaria (PSP, primary storage platform) in quanto “risponde alle esigenze dei leader di infrastruttura e operazioni (I&O) di operare e supportare prodotti di archiviazione aziendale standardizzati, assieme a capacità dei servizi nativi di piattaforma di supportare applicazioni di dati strutturate”.

