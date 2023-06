Riassunto: NetApp presenta la soluzione di distribuzione continua Spot Ocean CD

Spot Ocean CD aiuta a far risparmiare tempo e denaro ai team DevOps, ottenendo velocità ed efficienza

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), società globale di software incentrato sui dati, guidata dal cloud, oggi ha presentato Spot Ocean CD, una soluzione di fornitura continua per Kubernetes. Ocean CD completa ed estende Spot Ocean, ottimizzando la distribuzione di applicazioni cloud automatizzando strategie di distribuzione in cluster e workload. L’abbinamento di Spot Ocean e Ocean CD estende le nostre soluzioni di automazione e ottimizzazione Kubernetes alla distribuzione delle applicazioni, riducendo la complessità e il lavoro per i team di DevOps, connettendo la modalità di connessione delle applicazioni con la modalità di funzionamento in produzione per fornire maggiore agilità, affidabilità ed efficienza.

