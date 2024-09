Riassunto: NetApp nomina Gus Shahin Vicepresidente esecutivo operazioni e tecnologia del business per attuare una crescita accelerata

Shahin vanta oltre 25 anni di esperienza aziendale nel promuovere la capacità di NetApp di crescere in due campi chiave – tecnologia del business e iniziative riguardanti le operazioni

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda che sviluppa un’infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato che Gus Shahin sarà il nuovo Vicepresidente esecutivo operazioni e tecnologia del business. Risponderà al Ceo George Kurian e dirigerà operazioni cruciali, creando una base solida per accelerare la crescita e facilitare l’esecuzione interfunzionale in relazione a quattro pilastri dell’azienda: Information Technology, Operazioni, Sicurezza globale ed Eccellenza nei processi aziendali.





Shahin si unisce a NetApp dopo avere trascorso 25 anni in Flex, svolgendo vari ruoli direttivi – Vicepresidente soluzioni catena di fornitura globale, Direttore per la sicurezza informatica e Presidente processi aziendali per il team Servizi di business globali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

