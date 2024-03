Riassunto: NetApp mette in grado i clienti di “parlare ai loro dati” in tutta sicurezza in collaborazione con NVIDIA

La nuova integrazione sblocca esabyte di dati per l’IA generativa privata, sicura nell’ambiente multicloud ibrido

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP) oggi ha annunciato che sta collaborando con NVIDIA per portare avanti la tecnica RAG (retrieval-augmented generation) per applicazioni di IA generativa.





La nuova collaborazione collega direttamente i microservizi NVIDIA NeMo Retriever – che saranno impiegati nella piattaforma software NVIDIA AI Enterprise per lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni IA a livello di produzione, compresa l’IA generativa – a esabyte di dati sull’infrastruttura dati intelligente NetApp. Ogni cliente NetApp ONTAP® ora sarà in grado di “parlare ai suoi dati” in modalità integrata per accedere a dati commerciali approfonditi e utili, proprietari, senza dover comprometterne la sicurezza o la privacy.

