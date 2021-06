Riassunto: NetApp fornisce un’esperienza di cloud ibrido innovativa, unificata e senza compromessi

Il nuovo software ONTAP e i miglioramenti al portafoglio di proposte di cloud ibrido riducono i costi e la complessità, oltre a fornire una gestione dei dati semplice e unificata on-premise e su cloud pubblico

SUNNYVALE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), fornitore globale leader nel software incentrato sui dati e basato sul cloud, ha presentato oggi una nuova release del suo software ONTAP che gestisce i servizi di dati on-premise e su cloud, così come una serie di aggiornamenti al portafoglio di proposte che sfruttano ONTAP per fornire una base flessibile al cloud ibrido, per unificare la gestione dei dati tra gli ambienti on-premise e su cloud e per semplificare l’utilizzo e le attività dei servizi di cloud ibrido.

