Riassunto: NetApp espande le funzionalità dell’infrastruttura dati intelligenti per portare avanti carichi di lavoro cloud strategici

Nuove funzionalità mettono in grado i clienti di eseguire più facilmente carichi di lavoro con grandi quantità di dati come gli ambienti di intelligenza generativa e VMware

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda che sviluppa un’infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato il lancio di nuove funzionalità progettate per carichi di lavoro cloud strategici come quelli di intelligenza generativa e VMware. I miglioramenti così apportati ai servizi di archiviazione e di gestione dati NetApp riducono le risorse e i rischi per i clienti al fine di gestire questi carichi di lavoro strategici in ambienti multicloud ibridi sempre più complessi.





“I carichi di lavoro strategici. che includono ambienti virtualizzati e di intelligenza generativa, stanno dando impulso all’innovazione da parte delle imprese e presentano requisiti per l’infrastruttura sempre più complessi e che richiedono moltissime risorse”, spiega Pravjit Tiwana, Vicepresidente senior e Direttore generale archiviazione cloud presso NetApp.

