Riassunto: NetApp e Lenovo offrono una soluzione di infrastruttura convergente ottimizzata per l’IA generativa

La soluzione per infrastrutture semplice, conveniente e potente rende l’IA più accessibile per le imprese

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), l’azienda attiva nell’ambito delle infrastrutture per dati intelligenti, ha annunciato oggi il lancio di NetApp AIPod con i server Lenovo ThinkSystem per NVIDIA OVX, un’infrastruttura convergente ottimizzata per l’era dell’IA generativa. NetApp e Lenovo hanno mantenuto una solida relazione per oltre cinque anni e stanno portando la loro partnership al livello successivo con l’introduzione di questa soluzione semplice, conveniente e potente per l’IA aziendale. La nuova soluzione per infrastrutture convergenti supporterà i microservizi di inferenza di NVIDIA NIM, la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise per lo sviluppo e l’implementazione dell’IA generativa e la Retrieval-Augmented Generation (RAG) per consentire ai clienti di avvalersi dei loro dati privati proprietari per l’IA senza addestramento dei modelli su larga scala.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Kenya Hayes



NetApp



kenya.hayes@netapp.com

Contatto per gli investitori:

Kris Newton



NetApp



kris.newton@netapp.com