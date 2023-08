Riassunto: NetApp e Google Cloud lanciano servizio di storage gestito per rivoluzionare i carichi di lavoro aziendali nel cloud

Google Cloud NetApp Volumes è l’unico servizio di file nel cloud con gestione totale first-party in Google Cloud con supporto completo per carichi di lavoro Windows, Linux, SAP e VMware

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–NetApp®(NASDAQ: NTAP), casa globale produttrice di software incentrato sul cloud e sui dati, annuncia in data odierna l’ampliamento della propria partnership con Google Cloud al fine di raggiungere nuove vette in termini di prestazioni di storage, in abbinamento alla semplicità e flessibilità del cloud. Con il lancio di Google Cloud NetApp Volumes, disponibile ora quale servizio first-party interamente gestito su Google Cloud, i clienti sono ora in grado di importare in Google Cloud senza soluzione di continuità carichi di lavoro business-critical da ambienti Windows e Linux, anche nelle situazioni più complesse, per esempio migrazioni VMware e SAP, senza la necessità di code refactoring o di riprogettazione dei processi.





Contacts

Referente per i media

Kenya Hayes



NetApp



kenya.hayes@netapp.com

Referente per gli investitori

Kris Newton



NetApp



kris.newton@netapp.com