Riassunto: NetApp e Equinix offrono la soluzione più completa del settore di Bare Metal as-a-Service per l’esperienza cloud-adjacent

NetApp Storage on Equinix Metal, alimentata da NetApp Keystone, permette alle aziende di di alimentare carichi di lavoro critici per l’azienda con una soluzione come servizio completa.

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), società globale di software incentrata sui dati e guidata dal cloud, oggi ha annunciato la loro nuova soluzione congiunta Bare-Metal-as-a-Service (BMaaS), NetApp Storage on Equinix Metal. NetApp Storage integrata con Equinix Metal viene offerta come un modello as-a-service attraverso NetApp Keystone®, che offre una vera esperienza di cloud ibrido—in un unico abbonamento—in modo tale che gli utenti possono scegliere la capacità dell’archivio e le prestazioni di cui hanno bisogno senza eccessivo approvvigionamento. Keystone® riduce ampiamente i costi iniziali con la flessibilità di aggiungere ulteriore archivio on demand secondo le necessità dell’azienda.





Contacts

Referente per i media:

Kenya Hayes



NetApp



kenya.hayes@netapp.com

Referente per gli investitori:

Kris Newton



NetApp



kris.newton@netapp.com