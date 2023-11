Riassunto: NetApp e AWS aumentano di nove volte le prestazioni di Amazon FSx per NetApp ONTAP

I nuovi file system scalabili FSx per ONTAP aiutano le aziende nella migrazione o nell’estensione al cloud di carichi di lavoro con grandi quantità di dati e altamente performanti

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda che sviluppa infrastrutture per dati intelligenti, in occasione di re:Invent ha annunciato file system FSx per ONTAP® scalabili, sviluppati tramite la sua collaborazione con AWS, che offrono prestazioni superiori di archiviazione – fino a nove volte – rispetto agli attuali file system, consentendo ai clienti di eseguire applicazioni altamente performanti su AWS con maggiore velocità ed efficienza.





FSx per ONTAP mette in grado i clienti di usare le funzioni di gestione dati di ONTAP per una varietà di carichi di lavoro, come condivisioni di file di applicazioni e utenti, database relazionali (SAP HANA), archiviazioni di dati per VMware Cloud su AWS oltre a backup e ripristino da disastri.

