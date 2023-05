Riassunto: NetApp con il nuovo array SAN all-flash offre semplicità e risparmio per lo storage a blocchi e lancia una garanzia di recovery da ransomware

Le nuove offerte di NetApp offrono ai clienti maggior semplicità, sicurezza, sostenibilità e risparmio

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda globale di software sul cloud incentrata sui dati, oggi ha annunciato il lancio di numerosi prodotti e programmi innovativi, tra cui una nuova offerta per lo storage a blocchi moderno e una garanzia che sottolinea la capacità best in class di NetApp nelle operazioni di recovery dagli attacchi ransomware.

Questo annuncio risponde alle difficoltà critiche dei clienti, come l’aumento della complessità dell’IT, i budget IT limitati, l’urgenza più elevata in materia di sostenibilità e la crescita esponenziale e continuativa delle minacce informatiche. La nuova famiglia A-Series ASA (All-Flash SAN Array) di NetApp semplifica l’implementazione della moderna infrastruttura SAN, fornendo al contempo disponibilità ed efficienza garantite con risparmi sui costi e sostenibilità leader di settore.

