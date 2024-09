Riassunto: NetApp collabora con NVIDIA per ridefinire la retrieval-augmented generation (RAG) aziendale e potenziare gli agenti di IA

La visione dell’AI aziendale end-to-end e l’infrastruttura dati intelligenti ONTAP di NetApp, combinata con i potenti microservizi NVIDIA NeMo Retriever e NIM, trasformano il modo in cui i clienti scoprono, ricercano e curano i dati attraverso il multi-cloud ibrido per alimentare le applicazioni di IA

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), l’azienda di infrastrutture di dati intelligenti, ha presentato oggi una visione avanzata dei dati di IA generativa e soluzioni integrate end-to-end che combinano il software NVIDIA di IA e il computing accelerato con l’infrastruttura di dati intelligenti NetApp per la retrieval-augmented generation (RAG) aziendale per contribuire al futuro degli agenti di IA.





Questo porterà nuove funzionalità al sistema operativo unificato per lo storage NetApp ONTAP, in grado di sfruttare un nuovo spazio dei nomi dei metadati globale di NetApp per unificare i data store delle decine di migliaia di aziende che si affidano a NetApp per la loro infrastruttura dati.

