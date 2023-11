Riassunto: NetApp annuncia soluzioni per l’integrazione del cloud sovrano VMware e per la gestione semplificata dei dati pensate per le moderne applicazioni virtualizzate

NetApp StorageGRID aggiunge la funzionalità d’integrazione del cloud sovrano VMware per supportare ulteriormente i clienti che devono far fronte a complessi regolamenti riguardanti la residenza e la privacy dei dati

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), una software house globale incentrata sui dati e basata sul cloud, oggi ha annunciato il lancio di NetApp StorageGRID per VMware Sovereign Cloud. Il plugin NetApp per VMware Cloud Director Object Storage Extension consente ai clienti su cloud sovrano di archiviare, proteggere e preservare a un costo più contenuto dati non strutturati pur assicurando la conformità a regolamenti internazionali sulla residenza e la privacy dei dati. NetApp ha annunciato anche la versione più recente di NetApp ONTAP Tools per VMware vSphere (OTV 10.1), una soluzione progettata per semplificare e centralizzare la gestione di dati aziendali in ambienti vSphere multititolare.





