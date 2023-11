Riassunto: NetApp amplia la partnership con Microsoft per consentire ai clienti di ottenere di più tramite l’adozione del cloud

La collaborazione di lunga data espande il portafoglio Azure NetApp Files, NetApp BlueXP e Cloud Volumes ONTAP con le soluzioni CloudOps basate su Microsoft Azure

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda software globale basata sui dati e guidata dal cloud, ha annunciato oggi il rinnovo della sua collaborazione con Microsoft. NetApp offre innovazioni agli utenti di Microsoft Azure che riuniscono soluzioni per il cloud storage con Azure NetApp Files (ANF) NetApp BlueXP e Cloud Volumes ONTAP e ora le soluzioni CloudOps di Spot by NetApp—tutte basate sulle tecnologie leader del settore di NetApp e Microsoft.





ANF è una soluzione di storage appositamente costruita per il cloud pubblico, progettata per tutti i carichi di lavoro di file aziendali, in grado di offrire prestazioni e funzionalità di gestione dei dati che in passato ci si aspettava da ambienti on-premise.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

