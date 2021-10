Riassunto: NetApp amplia il proprio portafoglio di soluzioni per ambienti cloud ibridi per accedere al meglio del cloud

I nuovi aggiornamenti per ambienti cloud ibridi favoriranno la trasformazione digitale consentendo alle aziende di ottimizzare le operazioni in termini di costi, scalabilità, agilità e velocità

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Oggi, a INSIGHT 2021, NetApp® (NASDAQ: NTAP), società di portata globale specializzata nello sviluppo di software basati sul cloud e incentrati sui dati, ha annunciato nuove aggiunte e funzionalità potenziate per il proprio portafoglio di soluzioni per ambienti cloud ibridi con l’obiettivo di aiutare le aziende a modernizzare le proprie infrastrutture IT e accelerare la trasformazione digitale. Offrendo modi nuovi e sicuri per fornire e utilizzare servizi relativi ai dati in loco e nel cloud, le soluzioni per ambienti cloud ibridi di NetApp rendono più semplice l’utilizzo dei dati per i clienti aziendali, ovunque e ogniqualvolta ne abbiano bisogno.

In quanto unico fornitore di soluzioni con integrazioni native per i maggiori cloud pubblici del mondo, NetApp continua a fungere da riferimento per gli ambienti cloud ibridi con ONTAP®, il più famoso software del settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:



Chris Drago



NetApp



chris.drago@netapp.com

Contatto per gli investitori:



Lance Berger



NetApp



lance.berger@netapp.com