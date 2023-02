Riassunto: Neeva porta in Europa la ricerca responsabile, basata sulle citazioni e potenziata dall’AI

NeevaAI rivoluziona l’esperienza di ricerca come prima società a lanciare i sommari AI basati sull’autorità delle citazioni

Neeva è stata lanciata nell’area EMEA nell’ottobre 2022 e ha accumulato quasi 2 milioni di utenti a livello globale che traggono vantaggio da un’esperienza di ricerca privata senza pubblicità – oggi potenziata dall’AI

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Il motore di ricerca Neeva senza tracker né pubblicità è arrivato oggi in Europa. Neeva utilizza il potere dell’intelligenza artificiale (AI) per offrire un’esperienza che unisce il meglio di grandi modelli linguistici come ChatGPT con l’autorità e la tempestività della ricerca.

Dopo il successo del lancio beta negli USA nel dicembre 2022, NeevaAI è disponibile agli utenti Free Basic e Premium di tutto il mondo a partire da oggi.

press@neeva.co