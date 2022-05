Riassunto: NEC e Juniper Networks implementano la rete metropolitana IP compatibile con 5G distribuita sul territorio nazionale di Algeria Telecom

Sono stati implementati strumenti di automazione di rete per favorire un’esperienza utente sicura

TOKYO e SUNNYVALE, California–(BUSINESS WIRE)–NEC Corporation (NEC; TSE: 6701), prestigioso fornitore di servizi di trasformazione reti e IT a carattere globale, e Juniper Networks (NYSE: JNPR), leader nelle reti sicure e gestite dall’intelligenza artificiale, hanno annunciato oggi di aver collaborato con Algeria Telecom, il leader del mercato delle telcomunicazioni algerino, all’implementazione della sua rete commerciale metropolitana IP con distribuzione nazionale per rispondere al fabbisogno attuale di una maggiore capacità così come le esigenze future compatibili con 5G e FTTx.

Algeria Telecom ha formato un piano strategico per il medio termine volto a implementare una rete di trasporto con una topologia ottimizzata e omogeneizzata, così come capacità di automazione che garantiscano larghezza di banda a prova di futuro per la sua infrastruttura in un mercato in crescita.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Penny Still



Juniper Networks



pstill@juniper.net

+44 (0) 1372 385 692

Joseph Jasper



NEC Corporation



j-jasper@nec.com