Riassunto: Naveen Gupta entra a far parte di LambdaTest in qualità di direttore finanziario

La sua vasta esperienza aiuterà LambdaTest a crescere velocemente per arrivare alla redditività

NOIDA, India, e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, un’esperienza digitale omnicanale intelligente per i test delle piattaforme sul cloud, ha annunciato la nomina a direttore finanziario di Naveen Gupta. Il professionista vanta oltre 35 anni di esperienza in molteplici settori e apporta in LambdaTest una ricca competenza finanziaria e strategica, avendo ricoperto in passato numerosi ruoli dirigenziali presso aziende di primissimo piano.

Nell’ambito del suo nuovo ruolo, Naveen guiderà il comparto finanziario e contabile di LambdaTest, contribuendo inoltre a dirigerne la crescita e la redditività. Sarà responsabile, tra l’altro, anche della pianificazione finanziaria, delle previsioni delle entrate, del fatturato, degli obiettivi di crescita commerciali e della gestione del rischio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

