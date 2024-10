Riassunto: NatsumeAtari sarà presente al Global Gaming Expo (G2E) 2024, una delle più grandi esposizioni al mondo nel settore del gaming

OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–NatsumeAtari, azienda rinomata per la sua attività nel settore del gaming, che sviluppa videogiochi per i consumatori e pachinko/pachislot, ha annunciato che esporrà la propria produzione per la prima volta al Global Gaming Expo 2024, che si terrà dal 7 al 10 ottobre 2024 a Las Vegas, nel Nevada.









Il G2E è una delle più grandi esposizioni nel settore dei casinò e dei giochi, alla quale partecipano aziende di tutto il mondo per presentare gli sviluppi più recenti nel gaming – dalle slot machine e dai giochi da tavolo a vari prodotti e servizi ausiliari correlati ai giochi.

