Riassunto: Nasce il Quad Investors Network, con il supporto del consiglio consultivo e di gruppi di esperti

ARLINGTON, Va.–(BUSINESS WIRE)–Oggi è stato lanciato ufficialmente il Quad Investors Network, in parallelo con la riunione dei dirigenti di Quad a Hiroshima, in Giappone. Questa rete costituisce un forum indipendente delle parti interessate del settore pubblico, privato e filantropico delle quattro nazioni del Quad, ed è stata creata per promuovere la cooperazione, la collaborazione e gli investimenti congiunti in tecnologie critiche e nella resilienza della supply chain, per sviluppare soluzioni innovative alle principali sfide economiche e della sicurezza nella regione indo-pacifica. L’adesione alla rete avviene esclusivamente dietro invito.

I governi che prendono parte al dialogo sulla sicurezza, un’impresa strategica tra Australia, India, Giappone e Stati Uniti, hanno valutato positivamente anche la formazione del consiglio e l’impegno continuativo della rete per accrescere le opportunità di capitale e di partenariato nelle tecnologie critiche ed emergenti in tutto il Quad.

Contacts

Alex El-Fakir



201-328-2930



info@quadinvestorsnetwork.org