Riassunto: Nanoco si concentra nuovamente sulla crescita strategica

RUNCORN, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--Nanoco Group PLC (LSE: NANO), un leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di punti quantici privi di cadmio e altri nanomateriali avanzati, ha completato vari cambiamenti organizzativi mirati ad accelerare il suo sviluppo commerciale.

Nell'ottobre 2024, Dmitry Shashkov è entrato in azienda come CEO, con oltre 20 anni di carriera alle spalle in importanti aziende nel settore delle scienze dei materiali, nelle quali ha promosso il valore degli azionisti attraverso uno sviluppo aziendale del tutto innovativo.

Dmitry è stato CEO del Gruppo di aziende CPS (successivamente parte di Exyte), incentrato sulle attrezzature ad alta tecnologia per le industrie dei semiconduttori e delle scienze della vita. Sotto la sua guida, le entrate di CPS sono triplicate e la redditività è aumentata di quattro volte prima della vendita dell'azienda a un investitore strategico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Sodali & Co

nanoco@sodali.com