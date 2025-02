Riassunto: Nanoco interverrà alle prossime conferenze del settore

RUNCORN, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--Nanoco Group PLC (LSE: NANO), azienda leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di punti quantici privi di cadmio e altri nanomateriali avanzati, sta accelerando il suo impegno commerciale durante la transizione verso una produzione in scala. Nei prossimi mesi, la società parteciperà a numerosi eventi del settore per illustrare la sua tecnologia, connettersi con i suoi clienti e partner di sviluppo e accelerare l'adozione delle sue soluzioni.

In marzo, il fondatore e CTO di Nanoco Dott. Nigel Pickett parlerà all'incontro della sezione britannica della Society for Information Display (SID) a Londra. La sua presentazione, “Molecular Seeding Technology for Display Applications and Beyond” (Tecnologia di seeding molecolare per applicazioni nei display e oltre), spiegherà come la tecnologia di Nanoco possa migliorare i display a micro-LED e di altro tipo, rendendoli più efficienti ed economici per la produzione di massa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Sodali & Co

nanoco@sodali.com