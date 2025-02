Riassunto: Nambawan Super diventa operativa con Air di SmartStream

- La soluzione dati SaaS su base AI

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--SmartStream Technologies, il fornitore di Gestione del ciclo di vita delle transazioni (Transaction Lifecycle Management, TLM®) e di soluzioni finanziarie, è lieta di annunciare che Nambawan Super Limited (NSL), la più grande società di previdenza del Papua New Guinea, è diventata operativa con l'applicazione Air di SmartStream per l'elaborazione dei dati AI – per migliorare significativamente la precisione dei dati e l'efficienza operativa.

Prima di adottare Air di SmartStream, NSL gestiva le riconciliazioni manualmente. Con la transizione verso una soluzione alimentata dall'AI, la società ha migliorato l'efficienza, rafforzato la precisione dei pagamenti e assicurato un'esperienza ininterrotta per i suoi soci.

Nell'ambito del suo programma Nambawan Employer Pay (NEP), il fondo ha strategicamente investito in numerose soluzioni per potenziare la sua finanza, finanziare l'amministrazione, l'esperienza clienti e i processi di riconciliazione.

