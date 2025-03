Riassunto: NAGA Group diventa il primo intermediario internazionale a offrire agli investitori al dettaglio l’accesso diretto alla Borsa di Bucarest

AMBURGO, Germania--(BUSINESS WIRE)--NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), azienda fornitrice dell'omonima superapp finanziaria tutto in uno, ha lanciato con successo l'integrazione delle azioni quotate alla Borsa di Bucarest (BSE) nella sua piattaforma di investimento. Con questo ampliamento del suo portafoglio di prodotti, NAGA diventa il primo intermediario globale al dettaglio a fornire accesso diretto alle azioni romene, facilitando gli investimenti al dettaglio nella BSE su scala internazionale. In questo modo, NAGA consente ai suoi clienti di diversificare i loro portafogli con settori precedentemente meno accessibili dell'economia romena in rapida crescita.

