Riassunto: NAGA Group AG: Apeiron Investment Group di Christian Angermayer e Fosun uniscono le forze per dare ulteriore impulso alla crescita di NAGA

NAGA ha deciso di realizzare un aumento di capitale del 10% con proventi totali pari a circa EUR 22,7 mln

Apeiron con la strategia di venture Elevat3 acquisterà azioni da Fosun e altri attuali azionisti per detenere circa il 22% di NAGA

Si prevede che NAGA conseguirà una crescita delle entrate del 100% nel 2021

La crescita sarà accelerata da ulteriori finanziamenti

AMBURGO, Germania–(BUSINESS WIRE)–NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), gestore del social network per contrattazioni, criptovalute e pagamenti NAGA. com, annuncia il suo più grande round di finanziamento di equity finora attuato e dà il benvenuto all’imprenditore e investitore Christian Angermayer, proprietario di Apeiron Investment Group Ltd, società privata di investimenti, e a Igor Lychagov, fondatore di Exness, una delle più grandi aziende di brokeraggio al mondo con volume mensile di contrattazioni pari a USD 1 trilione, in qualità di nuovi investitori strategici e a lungo termine.

