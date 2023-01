Riassunto: Mythical Games annuncia il lancio del nuovo Marketplace e l’acquisizione di DMarket

Mythical diventa il secondo processore blockchain di asset digitali più grande dopo Ethereum

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Mythical Games, lo studio di tecnologia del gaming di prossima generazione, ha lanciato Mythical Marketplace 2.0 dopo l’acquisizione della start-up tecnologica di marketplace DMarket, parte del suo continuo impegno all’innovazione nel gaming. Il nuovo marketplace è stato realizzato a partire dal nuovo strato di blockchain 1EVM di Mythical e alimentato dal token nativo dell’ecosistema Mythos, MYTH. L’acquisizione è un traguardo significativo per Mythical Games, con la tecnologia di DMarket che facilita la piattaforma di trading più avanzata per gli asset digitali. Nel dicembre u.s., questo era il secondo processore di asset digitali su un ledger distribuito Mythical più grande al mondo dopo la rete principale Ethereum.

