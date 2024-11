Riassunto: MyGuava e Crystal lanciano premi e carte di pagamento per i tifosi molto interessanti

I tifosi di Palace ora possono scaricare l’ app MyGuava e ordinare una carta Crystal Palace dal design personalizzato.

Le carte permetteranno agli utenti di ottenere cashback su tutti gli acquisti, con un massimo del 7% disponibile per carte a edizione limitata in qualsiasi negozio di articoli sportivi.

Saranno anche rese disponibili 900 carte ‘Palace Gold’, i cui utenti potranno ottenere un cashback superiore e vantaggi esclusivi derivanti dall’appartenenza al club.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–MyGuava, in associazione con Crystal Palace Football Club, sta lanciando esclusive carte per i tifosi Crystal Palace che offrono premi e una varietà di vantaggi oltre all’opportunità unica per i tifosi di celebrare il loro rapporto con il club mentre usufruiscono delle soluzioni di pagamento integrate MyGuava.









