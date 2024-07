Riassunto: Murata presenta un MLCC con la massima capacitanza al mondo in dimensioni di 0603 pollici

KYOTO, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) amplia la sua gamma di condensatori in ceramica multistrato (MLCC, multilayer ceramic capacitors) con i nuovissimi GRM188C80E107M e GRM188R60E107M. Progettati per rispondere alle continue esigenze di miniaturizzazione nei server, nei data center e nelle applicazioni informatiche, questa soluzione rappresenta il primo MLCC a fornire una capacitanza di 100μF in un package compatto di 0603 pollici (1608 mm).









In un’ampia serie di dispositivi elettronici di consumo, per applicazioni informatiche e industriali, gli MLCC di Murata vengono utilizzati come componente fondamentale allo scopo di immagazzinare e scaricare temporaneamente l’elettricità, ridurre il rumore nei segnali, estrarre i segnali a frequenze specifiche e bloccare la corrente continua consentendo il flusso di quella alternata.

