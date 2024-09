Riassunto: Murata presenta il condensatore ceramico multistrato più piccolo al mondo con il primo dispositivo da 006003 pollici (0,16 mm×0,08 mm)

KYOTO, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha ampliato la sua innovativa gamma di condensatori ceramici multistrato (MLCC) con un’altra novità assoluta. A dimostrazione del continuo impegno di Murata per la minimizzazione, ha sviluppato il primo MLCC al mondo dalle dimensioni di 006003 pollici (0,16 mm x 0,08 mm). Questo risultato rappresenta un rapporto volumetrico inferiore di circa il 75% rispetto al prodotto più piccolo esistente, il formato 008004 pollici (0,25×0,125 mm).









Negli ultimi anni, man mano che i dispositivi elettronici si sono fatti più sofisticati e compatti, è aumentato il numero di componenti elettronici installati, riducendo al contempo lo spazio necessario per l’installazione.

