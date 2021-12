Riassunto: Murata e Michelin co-sviluppano un modulo RFID per migliorare le operazioni di gestione degli pneumatici

Michelin co-sviluppa un modulo RFID per migliorare le operazioni di gestione degli pneumatici





KYOTO, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001) ha sviluppato, insieme a Michelin, una nuova generazione di moduli RFID da integrare negli pneumatici. Le solide etichette RFID passive non richiedono alcuna alimentazione esterna e continuano a funzionare anche in caso di chilometraggi importanti. Questa tecnologia semplice ed elegante consente il monitoraggio facile e a basso costo degli pneumatici per l’intera durata del prodotto, agevolando le operazioni di gestione della logistica dell’inventario, di manutenzione post-vendita e di riciclo.

“La tecnologia RFID è un presupposto essenziale non solo per rendere più efficienti e ottimizzare le operazioni relative agli pneumatici, ma anche per migliorare l’esperienza dei clienti identificando gli pneumatici e i relativi dati”.

