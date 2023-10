Riassunto: MTN e Tecnotree ridefiniscono l’esperienza clienti digitale con il loro lancio di Metamorphose su D-Stack di Tecnotree

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, leader globale di piattaforme e servizi digitali per il 5G e la tecnologia cloud-native, è orgogliosa di annunciare il lancio di D-Stack di MTN, nell’ambito del programma di trasformazione MTN Metamorphose gestito da Tecnotree. Questo progetto innovativo, guidato dalla suite digitale di Tecnotree, segna una tappa significativa nel rafforzamento della presenza di MTN sia per i consumatori che per le imprese, promettendo una nuova era di eccellenza impareggiabile dei servizi digitali.





L’esperienza cliente si è delineata come l’elemento discriminante principale per raggiungere il successo e per soddisfare le richieste del momento e posizionarsi positivamente per il futuro. L’iniziativa Metamorphose, alimentata dallo stack BSS Tecnotree, ambisce a trasformare ogni parte dell’attività e dei processi digitali di MTN, con particolare attenzione alla centralità dei clienti.

