Riassunto: MSCI sviluppa una soluzione per centralizzare le divulgazioni su clima e sostenibilità dei mercati privati

MSCI Private Company Data Connect permette alle aziende di autopubblicare dati agli investitori su una piattaforma digitale sicura

Lo strumento supporta i requisiti normativi in continua evoluzione di rendicontazione dei soci accomandatari, la due diligence degli investimenti e le strategie dedicate

Utilizza il modello del progetto di divulgazioni integrate ESG per promuovere la standardizzazione e la trasparenza

Si integra con il software per il calcolo del carbonio di Persefoni per aiutare a chiudere il gap delle emissioni

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un fornitore leader di strumenti e servizi decisionali mission-critical per la comunità globale degli investimenti, oggi ha annunciato il lancio di MSCI Private Company Data Connect – un hub centralizzato che offre ai soci accomandatari (GP, general partners) accesso alle divulgazioni e ai dati relativi al clima e alla sostenibilità delle aziende private.

