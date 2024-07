Riassunto: MSCI nomina Alvise Munari in qualità di Chief Product Officer

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornitore leader di strumenti e servizi a supporto delle decisioni mission-critical per la community globale degli investimenti, ha annunciato oggi la nomina di Alvise Munari, l’attuale Chief Client Officer di MSCI, al ruolo di Chief Product Officer.

Munari sarà ora responsabile di guidare lo sviluppo e l’innovazione dei prodotti, utilizzando le sue profonde conoscenze per la base clienti globale di MSCI. Continuerà a promuovere una forte collaborazione tra i team di prodotto di MSCI e i team di copertura clienti, marketing, ricerca, tecnologia e dati dell’azienda per sviluppare e fornire soluzioni innovative in grado di soddisfare le esigenze complesse e uniche degli investitori in termini di strumenti e approfondimenti differenziati per alimentare le loro strategie di investimento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste per i media

PR@msci.com

Julie Mansmann +1 917 815 6375



Calum MacDougall +44 (0) 7876 836 759



Tina Tan +852 2844 9320

Servizi clienti globali MSCI

Servizio clienti EMEA + 44 20 7618 2222



Servizio clienti Americhe +1 888 588 4567 (gratuito)



Servizio clienti regione Asia-Pacifico + 852 2844 9333