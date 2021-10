Riassunto: MSCI lancia un laboratorio climatico per aiutare gli investitori a quantificare e gestire il rischio climatico nel processo di investimento

Abbinando i dati climatici e il rischio analitico, oltre alle capacità di gestione di portafoglio di MSCI, Climate Lab sostiene gli investitori con il monitoraggio su scala aziendale e la gestione di impegni net-zero

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), importante fornitore di strumenti e servizi di supporto alle decisioni relative a investimenti, oggi ha annunciato il lancio di MSCI Climate Lab, una nuova applicazione per il monitoraggio a livello aziendale e la gestione di rischi climatici e finanziari per gli investitori. Abbinando i punti di forza di MSCI in ambito di modellazione climatica, gestione del rischio finanziario e analisi di portafoglio, l’applicazione offre agli investitori i dati e gli strumenti necessari per seguire e valutare il progresso delle aziende verso gli impegni net-zero e allineare il loro portafoglio ai target climatici per un futuro net-zero.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Informazioni per gli investitori

investor.relations@msci.com

Salli Schwartz +1 646 662 9343

Informazioni per i media

PR@msci.com

Sam Wang +1 212 804 5244



Melanie Blanco +1 212 981 1049



Laura Hudson +44 (0) 207 336 9653

MSCI Global Client Services

EMEA Client Service + 44 20 7618.2222



Americas Client Service +1 888 588 4567 (toll free)



Asia Pacific Client Service + 852 2844 9333