Riassunto: MSCI espande l’offerta di indici personalizzati con l’acquisizione di Foxberry

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), una delle principali società al mondo nel settore degli investimenti, che sviluppa servizi e strumenti di supporto a processi decisionali critici, oggi ha annunciato di avere siglato un accordo per l’acquisizione di Foxberry, una società londinese che sviluppa tecnologia degli indici “front office” per investitori.

Foxberry è stata fondata nel 2014 con la mission di creare e fornire soluzioni per investimenti basate sulla tecnologia, che rappresentino un set specifico di criteri e aumentino il valore aggiunto per gli utenti finali. Queste soluzioni sono rese possibili da Foxberry’s foxf9®, una piattaforma di analisi e indici completa, progettata per le applicazioni più complesse di modellazione del rischio e creazione degli indici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste di informazioni da parte degli investitori

jeremy.ulan@msci.com

Jeremy Ulan +1 646 778 4184

jisoo.suh@msci.com

Jisoo Suh +1 917 825 7111

Richieste di informazioni da parte dei media

PR@msci.com

Melanie Blanco +1 212 981 1049



Konstantinos Makrygiannis +44 (0) 7768 930056



Tina Tan +852 2844 9320

Servizi clienti globali MSCI

Servizio clienti EMEA + 44 20 7618.2222



Servizio clienti Americhe +1 888 588 4567 (numero verde)



Servizio clienti Asia – Pacifico + 852 2844 9333