Riassunto: MSCI e Burgiss lanciano lo strumento Carbon Footprinting of Private Equity and Debt Funds per la valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici sui portafogli di asset privati

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornitore leader di strumenti e servizi a supporto delle decisioni critiche per la comunità globale degli investitori, e The Burgiss Group, LLC, leader nella fornitura di dati, analisi e soluzioni tecnologiche per gli investitori di capitali privati, hanno annunciato il lancio di un nuovo strumento analitico che permette ai proprietari e ai gestori di asset istituzionali di comprendere meglio l’impatto dei cambiamenti climatici sui portafogli di asset privati.

Lanciato prima di COP26, il tool Carbon Footprinting of Private Equity and Debt Funds valuta l’intensità in termini di carbonio dei fondi di private equity e di debito.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Domande dei media

PR@msci.com

Sam Wang +1 212 804 5244



Melanie Blanco +1 212 981 1049



Laura Hudson +44 (0) 207 336 9653

Servizi clienti globali MSCI

Servizio clienti EMEA +44 20 7618.2222



Servizio clienti Americhe +1 888 588 4567 (numero verde)



Servizio clienti Asia-Pacifico +852 2844 9333