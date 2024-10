Riassunto: MSCI dà il benvenuto a Richard Mattison come nuovo responsabile del business ESG e clima

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), una delle principali imprese internazionali nel settore degli investimenti, che sviluppa servizi e strumenti di supporto a processi decisionali critici, ha nominato il Dott. Richard Mattison Direttore ESG e clima, con entrata in vigore il 29 ottobre.

In questo ruolo Mattison sarà responsabile della strategia aziendale e dello sviluppo dei prodotti in relazione ai problemi ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa) e riguardanti il clima. Collaborerà fianco a fianco con vari dirigenti MSCI, compresi il Ceo e Presidente del CdA Henry Fernandez e il Presidente Baer Pettit, per dare impulso all’innovazione e alla scalabilità della linea di prodotti ESG e clima nonché per creare soluzioni integrate che mettano in grado gli investitori di rimanere all’avanguardia nel campo degli investimenti sostenibili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste di informazioni da parte degli investitori



jeremy.ulan@msci.com

Jeremy Ulan +1 646 778 4184



jisoo.suh@msci.com

Jisoo Suh +1 917 825 7111

Richieste di informazioni da parte dei media



PR@msci.com

Melanie Blanco +1 212 981 1049



Konstantinos Makrygiannis +44 (0) 7768 930056



Tina Tan +852 2844 9320

Servizi clienti globali MSCI



Servizio clienti EMEA + 44 20 7618.2222



Servizio clienti Americhe +1 888 588 4567 (numero verde)



Servizio clienti Asia-Pacifico + 852 2844 9333