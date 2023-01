Riassunto: MSCI collabora con Google Cloud per creare una piattaforma di dati sugli investimenti globale e sicura sul cloud

La nuova piattaforma di dati aiuterà MSCI a elaborare su larga scala i propri dati strutturati e non strutturati sfruttando l’IA e le capacità analitiche avanzate di Google Cloud

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Nel quadro dell’impegno volto a migliorare l’esperienza dei clienti grazie alla tecnologia e all’innovazione a ciclo continuo, MSCI Inc. (NYSE: MSCI) oggi ha annunciato un’alleanza strategica con Google Cloud per creare una piattaforma cloud nativa di acquisizione e sviluppo dei dati sugli investimenti, nell’obiettivo di fornire informazioni, approfondimenti e soluzioni per migliorare e velocizzare i processi decisionali in materia di investimenti.

Creata in modo nativo su Google Cloud, la piattaforma di dati sugli investimenti aiuterà MSCI a ideare soluzioni progettate per servire meglio i clienti, tra cui asset manager, proprietari di asset, banche, imprese, assicuratori e gestori patrimoniali.

