Riassunto: MPEG LA introduce una licenza per un gruppo di brevetti relativi allo standard di codifica video versatile (VVC)

I termini di licenza ragionevoli favoriscono l’adozione da parte del mercato delle applicazioni abilitate dallo standard VVC

DENVER–(BUSINESS WIRE)–MPEG LA, LLC ha annunciato quest’oggi la disponibilità della Licenza per il portafoglio di brevetti per lo standard VVC (“Licenza VVC” o “Licenza”). La licenza congiunta include brevetti essenziali per lo standard di codifica video versatile (Versatile Video Coding, VVC, noto anche come H.266 e MPEG-I Parte 3).

Lo standard VVC accresce la compressione riducendo considerevolmente la velocità di trasmissione accrescendo in tal modo la velocità e l’efficienza per i consumatori in quei prodotti che codificano e decodificano video per la trasmissione, il ricevimento e l’uso tramite Internet, televisione e dispositivi mobili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Tom O’Reilly



MPEG LA, LLC



Tel.: 303.200.1710



toreilly@mpegla.com