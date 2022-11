Riassunto: MPEG LA adotta misure per promuovere l’adozione di VVC

Tra le iniziative vi sono la rinuncia o uno sconto sui compensi per le royalties sul software

DENVER–(BUSINESS WIRE)–MPEG LA, LLC oggi ha annunciato le misure decise per adattare la sua licenza per un gruppo di brevetti sullo standard di codifica video versatile, o VVC (Versatile Video Coding), commercializzato a partire dal 27 gennaio 2022, alle realtà del mercato e consentire liberamente agli implementatori di investire nell’adozione di VVC.

Innanzitutto è prevista la rinuncia alle royalties per prodotti software VVC stand-alone (non integrati né in bundle con soluzioni hardware) venduti (con o senza compenso o versamento di un corrispettivo) a un utente finale per qualsiasi licenziatario VVC che si impegni a diventare un concessore di licenze VVC per MPEG LA se tale licenziatario, o una delle sue affiliate, dispone del diritto di concedere in licenza o in sublicenza i brevetti essenziali VVC, al momento attuale o in futuro.

