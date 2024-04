Riassunto: Mouser esplora il potenziale della visione artificiale nella sua ultima puntata della serie Empowering Innovation Together

DALLAS e FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics, Inc., il distributore globale che fornisce i più recenti prodotti per automazione industriale e componenti elettronici, oggi lancia la puntata più recente della serie tecnologica Empowering Innovation Together (EIT), che esplora il mondo della tecnologia della visione artificiale in ambito industriale. Questa puntata della serie di contenuti tecnici EIT illustra i sistemi, gli algoritmi e i modelli necessari per la visione artificiale, con una copertura approfondita di applicazioni di produzione reali.









L’uso della visione artificiale diventa sempre più importante nella tecnologia quotidiana; il fattore trainante è la richiesta di processi di produzione più efficienti e accurati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni contattare:



Kevin Hess presso Mouser Electronics



Vicepresidente senior marketing



+1 (817) 804-3833



Kevin.Hess@mouser.com

Referente per la stampa:



Kelly DeGarmo presso Mouser Electronics



Direttrice comunicazioni aziendali e rapporti con i media



+1 (817) 804-7764



Kelly.DeGarmo@mouser.com