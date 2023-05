Riassunto: Moonfire Ventures raccoglie un finanziamento da 115 milioni di dollari per sostenere e sviluppare le migliori startup in fase iniziale in Europa

Il recente finanziamento segnala l’ascesa del 10xVC in Europa attraverso l’AI e l’apprendimento automatico

Moonfire sta trasformando le iniziative imprenditoriali abbinando uomo e macchina in maniera unica, utilizzando l’intera catena del valore VC per investire con la migliore conoscenza ed efficienza di sempre e aiutare le aziende del portafoglio ad accelerare la crescita

Ad oggi, il team di Moonfire ha condotto 23 accordi e co-investito in altri 17, con investitori di primo livello come Sequoia, Accel, Index e General Catalyst che da allora si sono aggregate ai percorsi dei suoi fondatori

Dopo aver definito questo approccio con il suo finanziamento da 60 milioni di dollari, Moonfire lo sta portando al prossimo livello con il suo nuovo aumento di 115 milioni di dollari

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Moonfire Ventures ha annunciato oggi di aver raccolto 115 milioni di dollari per continuare a supportare le migliori startup in fase iniziale in Europa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

